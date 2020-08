Ferragosto: Sgarbi, 'Urbino e Ferrara città d'arte con affluenza record'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Che la gente abbia preferito il mare ai musei, dopo mesi di lockdown, ribadisco che non mi stupisce nè mi scandalizza". Tuttavia, il calo di affluenza di turisti che secondo Fipe-Confcommercio ha colpito le città d'arte "non sembra riguardare le realtà locali".

A dirlo all'Adnkronos, dopo un sondaggio personale, è Vittorio Sgarbi, che cita le realtà di Urbino e Ferrara.

Nel primo caso, spiega, "si registra un incremento delle presenze del 30 per cento rispetto ad un anno fa, con file per poter visitare la mostra Baldassarre Castiglione e Raffaello. Inoltre c'è stato un ottimo afflusso anche per la Festa del Duca".

"Certo, ad Urbino non c'è il mare. Ma a Ferrara, dove pure ci sono i lidi ferraresi, in molti hanno preferito l'arte.

Ieri, giorno di ferragosto, si sono registrate 700 presenze per la mostra di Bansky, con un aumento rispetto alle 560-600 quotidiane dei giorni precedenti, confermando che si tratta della mostra più visitata in Italia dopo quella di Raffaello alle scuderie del Quirinale. Inoltre, sempre a Ferrara, per i due concerti di Nicola Piovani si è registrato il sold out. Insomma -conclude Sgarbi- nessuna polemica, ma solo la volontà di far conoscere questi dati di cui sono venuto a conoscenza".