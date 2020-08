Governo: Di Maio (Iv), 'solidarietà a Boccia, basta lasciar correre'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Tutta la solidarietà possibile a Francesco Boccia, colpito da minacce di morte ricevute via Facebook. Non ho dubbi che non ti farai intimorire; hai fatto bene a denunciare, perché bisogna smetterla di sminuire questi gesti e lasciar correre".

Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, deputato di Italia viva.