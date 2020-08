Inps: Salvini, 'polveroni mediatici per nascondere regali Conte a suocero'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Non vorrei che i polveroni mediatici di questi giorni servissero a nascondere la norma del Decreto rilancio (articolo 180, commi 3 e 4) che, come scrivono alcuni quotidiani, cancella un reato che toglie dai guai il padre della compagna di Conte, per una faccenda di mancati pagamenti milionari della tassa di soggiorno".

Lo scrive in un tweet il segretario della Lega, Matteo Salvini.