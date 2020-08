Bielorussia: donne Pd, 'Italia e Ue non riconoscano esito elezioni'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – La Conferenza nazionale delle donne del Partito democratico è al fianco del popolo bielorusso e, con un appello, chiede al governo italiano e all’Europa di non riconoscere il risultato elettorale e applicare sanzioni a chi sta violando i diritti umani.

"Sono donne, migliaia, quelle scese in piazza vestite di bianco, per organizzare catene umane spontanee, le prime manifestazioni che poi hanno dilagato in tutto il Paese. Alla base della rivolta -si sottolinea nel documento- c’è la forza delle donne, capaci di unirsi contro il dittatore, come hanno fatto Tikhanovskaja, Kolesnikova e Tsepkalo; c’è la resilienza delle donne, che non hanno accettato i brogli e si sono schierate nelle strade in prima persona; c’è la creatività delle donne, che hanno scelto il bianco come simbolo della rivolta".

"Come donne italiane siamo a fianco delle donne e del popolo bielorusso che lotta perché sia riconosciuto il reale risultato delle elezioni e perché la dittatura di Lukashenko abbia termine. Chiediamo al governo italiano e all’Europa di non riconoscere il risultato elettorale, di comminare sanzioni individuali a chi si sta macchiando di violazioni dei diritti umani e di rendersi disponibile a dare protezione a chi sta scappando dalla violenza”.