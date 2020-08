Bielorussia: Salvini, 'rispetto scelte voto'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – Il futuro della Bielorussia "lo lasciamo decidere ai bielorussi o lo devo decidere io da Forte dei Marmi? Scelgano loro. Le elezioni in Bielorussia le decideranno i bielorussi, io sono più preoccupato che tra tre giorni c'è una scadenza fiscale per 5 milioni di lavoratori autonomi.

In Bielorussia facciano quello che credono e democraticamente rispetterò le loro scelte. In Bielorussia sceglieranno i bielorussi, per me vengono un attimino prima i diritti, la salute, il futuro e il lavoro degli italiani, viva la Bielorussia, viva la libertà". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In onda' su L7