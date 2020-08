Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Ci saremmo aspettati interventi decisi per impedire a migliaia di clandestini di arrivare sulle nostre coste, molti tra questi sono portatori di contagio. Invece per il governo è più semplice chiudere i luoghi di aggregazione giovanile e mettere in ginocchio intere imprese”.

Lo ha affermato in una dichiarazione ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.