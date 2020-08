Coronavirus: Salvini, 'non hanno senso mascherine dalle 18 alle 6'

Roma, 7 (Adnkronos) – "L'obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 ma che senso ha? Alle 5 e mezza mascherina no, alle 7 meno un quarto mascherina sì? Ma che dato scientifico è, che esigenza sanitaria è ? A me sembra una scemata, o cè l'obbligo o non c'è l'obbligo, che senso sanitario ha la mascherina dalle sei di sera alle sei della mattin? Perchè dalle sei della mattina alle sei di sera il virus dorme?".

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In onda' su La7.