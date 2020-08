Coronavirus: Salvini, ‘non scarico app immuni, non è obbligatorio e non è dovere civico’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Non ho scaricato la app Immuni, non mi sembra obbligatorio, dovere civico è rispettare le leggi, gli obblighi, pagare le tasse, mandare i figli a scuola, questi sono doveri civici. Scaricare una app non è un dovere, non è obbligatorio, non è previsto dalla legge, se uno vuole la scarica, se uno non vuole non la scarica”.

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘In onda’ su La7.