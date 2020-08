Coronavirus: Salvini, 'situazione da tenere sotto controllo ma non c'è emergenza'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Mi si vuol far passare per emergenza sanitaria quella che, stando a molti medici, a molti primari, a molti infettivologi è una situazione da tenere sotto controllo, assolutamente sì, però non c'è emergenza, checché ne dica il governo".

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In onda' su L7