Ex Ilva: Palombella, 'situazione drammatica, Governo ci convochi con urgenza'**

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Abbiamo continuato a chiedere al Governo di essere convocati. La situazione dell'ex Ilva resta drammatica e questo indipendentemente della questione dell'emergenza Covid-19. Aspettavamo una convocazione dopo qualche giorno in seguito all'incontro del 9 giugno: ormai sono passati 2 mesi senza che il governo si sia fatto sentire".

Ad affermarlo all'Adnkronos è Rocco Palombella, il segretario generale della Uilm facendo il punto sulla situazione Ex Ilva. "Al governo non solo chiediamo un incontro urgente, con l'azienda, ma anche che le decisioni che saranno prese con ArcelorMittal non mettano in discussione i livelli occupazionali. Dobbiamo essere ascoltati subito senza ulteriori ritardi", sottolinea il leader della Uilm.