Governo: Guerini, 'responsabilità Pd non può essere subalternità'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Avere senso di responsabilità non può che significare che il Pd deve essere il soggetto perno di un progetto costantemente riformatore per l’Italia. Detto in altri termini, praticare il senso di responsabilità, anche con un atteggiamento di lealtà e coerenza, non può tuttavia significare scegliere la subalternità".

Lo afferma Lorenzo Guerini, ministro della Difesa e leader della corrente del Pd 'Base riformista', in un intervento su 'Il Foglio', che verrà pubblicato domani,