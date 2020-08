Lavoro: Guerini, 'Pd deve saper rappresentare anche imprenditori non solo lavoratori'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Spesso e forse troppo a lungo anche il nostro partito non ha saputo rappresentare in modo adeguato le istanze di imprenditori, artigiani, commercianti. E’ maturo il tempo per rafforzare quel percorso che, accanto alla giustissima tutela dei lavoratori, porti alla consapevolezza che gli stessi lavoratori si difendono con maggior efficacia se, insieme, si ascolta e si sostiene chi fa impresa e i posti di lavoro li crea".

Lo afferma Lorenzo Guerini, ministro della Difesa e leader della corrente del Pd 'Base riformista', in un intervento su 'Il Foglio', che verrà pubblicato domani.