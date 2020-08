Migranti: Modena (Fi), 'situazione sbarchi disastrosa'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Nel pieno della pausa di Ferragosto, dobbiamo registrare ancora una volta il grido di allarme del sindaco di Gualdo Cattaneo, avvisato dalla Prefettura di Perugia di ulteriori 25 migranti da ridistribuire e che verranno riallocati presso la struttura 'il rotolone'".

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, componente della commissione Giustizia e parlamentare eletta in Umbria.

"Dove sono -si chiede- i 23 migranti scappati il 16 luglio e che misure sono state predisposte per evitare nuove fughe? E soprattutto – continua Modena – perché si continua a utilizzare Gualdo Cattaneo, già abbastanza provato per la zona rossa di Pozzo? La situazione degli sbarchi nel nostro Paese è disastrosa e ancora oggi si sono registrati tre sbarchi con 117 migranti e quattro approdi, durante la notte c'e' stato anche l'approdo, in un unico barcone, di 90 persone.

Chiunque si è reso conto che il malessere e la rabbia dei cittadini diventano sempre più incontrollabili quando si vede lo Stato disperdere soldi e energie per una partita che doveva essere bella e chiusa. Lo scorso anno erano poco più di 4000 gli sbarchi, questo anno abbiamo già superato i 15.000. Non si capisce nulla dei rapporti con la Tunisia".

"Il governo ci spieghi -conclude la senatrice di Forza Italia- cosa sta facendo, perché questa situazione già fuori controllo non reggerà e insieme al disastro economico porterà ad un autunno esplosivo".