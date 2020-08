Amazon: crea 3.500 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – Amazon crea 3.500 nuovi posti di lavoro ampliando i propri tech hub in sei città: Dallas, Detroit, Denver, New York, Phoenix e San Diego. Lo rende noto il colosso Usa in un comunicato. Si tratta, spiega Amazon, di un investimento di oltre 1,4 miliardi di dollari.