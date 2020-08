Centrodestra: Fi, bene presidenzialismo, riforma giustizia improrogabile'**

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "Forza Italia ha chiesto ed ottenuto l’impegno comune a proseguire storiche battaglie del Movimento e del suo presidente come quella per introdurre in Italia il presidenzialismo e per la riforma della giustizia. Quest’ultima, alla luce anche delle recenti rivelazioni, appare urgente e improrogabile".

E' quanto si legge in nota del movimento azzurro, a commento dell'accordo siglato oggi da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

"Forza Italia -prosegue il comunicato- è soddisfatta di aver inserito nel testo dell’accordo il tema delle infrastrutture: i programmi per i governi regionali oggi e nazionale poi avranno così un capitolo dedicato al rilancio dell’Italia e della sua economia attraverso la realizzazione di infrastrutture nuove e più efficienti, le cosiddette 'grandi opere'.

Forza Italia è impegnata ovunque per la vittoria dei candidati di centrodestra, che si confermerà anche questa volta maggioranza naturale degli italiani".