Coronavirus: Boccia, 'modello funziona, Italia tra Paesi più sicuri al mondo'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "Si vede anche oggi dai dati: l'Italia resta uno dei Paesi più sicuri al mondo, la Germania è quasi oltre 1.400, la Spagna oltre 3.000, la Francia segue la Spagna, questo significa che il nostro modello sta funzionando e noi dobbiamo avere come obiettivo quello di riaprire le scuole e di convivere con il Covid, perché contagio zero ci sarà solo con il vaccino, sapendo che alcune cose non si possono fare come le facevamo a febbraio, tra queste la vita in discoteca".

Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite de 'La vita in diretta' su Raiuno.