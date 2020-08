Coronavirus: Caretta (Fdi), 'tecnici non dicano che virus da italiani e non da clandestini'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "I cosiddetti tecnici, consulenti stipendiati dal governo, cominciano a diffondere l'eventualità di tornare al lockdown, anche se circoscritto alle zone più a rischio, per fronteggiare i focolai di coronavirus. Di fatto questo comporterebbe una nuova chiusura delle attività commerciali, nonostante la maggior parte siano già a un passo dal fallimento, ma dal governo nessuno dice cosa intendano fare per arginare la diffusione del virus causata dalle centinaia di clandestini che sbarcano ogni giorno in Italia.

Oltre a spiegarci che il Covid contagia solo dalle 18 alle 6 del mattino, i signori che ci governano ora vogliono convincerci che il virus lo portano solo gli italiani che tornano dalle vacanze e non i clandestini che fuggono dai centri di accoglienza sparsi per l'Italia". Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.

"Siamo nelle mani -aggiunge- di autentici irresponsabili che pensano esclusivamente a salvare sé stessi, mentre questo modo di agire sarà solo la pietra tombale per il governo Conte".