Draghi al Meeting di Rimini cita l'Università Cattolica: "Privilegio rivolgermi a suoi studenti"

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – Mario Draghi ribadisce anche al Meeting di Rimini il suo legame con l'Università Cattolica di Milano. Dove, ha ricordato in un passaggio del suo discorso d'apertura al 41° Meeting di Rimini, "alcuni giorni prima di lasciare la presidenza della Banca centrale europea lo scorso anno, ho avuto il privilegio di rivolgermi agli studenti e ai professori".

A ottobre 2019 l'ex presidente dell'Eurotower ha ricevuto la Laurea honoris causa in Economia dalla Cattolica e per l'occasione aveva tenuto una lectio magistralis.

"Lo scopo della mia esposizione – ha ricordato nel suo discorso a Rimini – in quell'occasione era cercare di descrivere quelle che considero le tre qualità indispensabili a coloro che sono in posizioni di potere: la conoscenza per cui le decisioni sono basate sui fatti, non soltanto sulle convinzioni; il coraggio che richiedono le decisioni specialmente quando non si conoscono con certezza tutte le loro conseguenze, poiché l’inazione ha essa stessa conseguenze e non esonera dalla responsabilità; l’umiltà di capire che il potere che hanno è stato affidato loro non per un uso arbitrario, ma per raggiungere gli obiettivi che il legislatore ha loro assegnato nell’ambito di un preciso mandato", ha concluso Draghi.