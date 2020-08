Festival: a Firenze riparte XXVII edizione Fabbrica Europa (12)

(Adnkronos) – Tutto verrà registrato e filmato per creare produzioni audio e video da diffondere su canali televisivi e web o come “audio-percorsi” disponibili in podcast (Parco delle Cascine, 14, 21, 28 settembre). A Villa Favard, in collaborazione con Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, masterclass con Trilok Gurtu (10 settembre) e presentazione del disco Risplendenti, Riversi di Michel Godard e Nataša Mirković, intervengono il direttore del Conservatorio Paolo Zampini e Maurizio Agamennone, etnomusicologo dell’Università di Firenze (24 settembre).

Anche La bellezza ti stupirà di Enzo Cosimi si sviluppa, invece, attraverso una fase laboratoriale che coinvolge nel percorso di creazione 15 homeless che diventano protagonisti dello spettacolo. In collaborazione con le Associazioni di persone senza fissa dimora che operano nel territorio.