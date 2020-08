Festival: a Firenze riparte XXVII edizione Fabbrica Europa (6)

(Adnkronos) – Cristina Kristal Rizzo presenta al Teatro Studio due lavori. VN / variazioni criminali è un luogo di attraversamento dove sperimentare una pratica di libertà e una diversa postura politica dei corpi. Indaga il rapporto tra danza e musica, emancipando le potenzialità del corpo, l’eleganza del gesto, la reversibilità tra impulso e decisione, tra determinazione e imprevisto.

Un dispositivo estetico in cui lo spazio tra realtà e apparenza, tra individuo e collettività, costituisce un luogo rinnovato e aperto all’esperienza del mondo per quello che è ora, oggi, qui (21 settembre).

'Toccare the White Dance', nuova creazione, mette in atto un’esperienza estetica che rivela la potenza del toccare come gesto fondante il mondo. 'Toccare' è uno stato dell’esistente che riguarda la vita delle forme e la possibilità che esse hanno di trovare misura e posare i corpi nello spazio.

La pièce si sviluppa in sinergia con la riscrittura di “Les Pièces de clavecin” di J.P. Rameau a cura del compositore Ruggero Laganà, in una dimensione che vede 4 corpi coinvolti in una danza senza soluzione di continuità, una composizione tattile in abbandono di se stessi, una ‘danza da camera’ che mette a nudo una tecnologia fatta di precisione analitica e contrappunto cinetico (4 ottobre).

Nato in Costa d'Avorio ma originario del Mali, Aly Keita è tra i musicisti più noti al mondo per la capacità di tirare fuori ogni sfumatura armonica e percussiva dal suo balafon.

Insieme al batterista afroamericano Hamid Drake attraversa scenari sonori che travalicano le musiche tradizionali per esplorare innesti di jazz, ritmi irresistibilmente solari e vortici di battiti trascinanti e contemporanei. Al duo si unisce per la prima volta il vibrafonista Pasquale Mirra, già al fianco di Drake in meravigliosi live che hanno conquistato in questi anni pubblici nazionali e internazionali (Festival au Désert, PARC, 5 settembre). Sempre nell’ambito del Festival au Désert si tiene l’incontro “Almar'à, l'orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo.

Ideazione, creazione e prospettive di un progetto che muove la realtà” (Parc, 8 settembre).