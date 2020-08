Festival: a Firenze riparte XXVII edizione Fabbrica Europa (7)

(Adnkronos) – Dalla Francia i giovani Leïla Ka e Alexandre Fandard portano 'C’est toi qu’on adore e Très loin, à l’horizon'. Il primo duo (coreografia di Leïla Ka) si interroga sullo spazio sconosciuto che è la vita, sugli ostacoli e i nemici che talvolta noi stessi ci creiamo.

La pièce incarna una traiettoria sinuosa disseminata di speranze, ricerche, disillusioni e mostra come la lotta possa produrre incessanti inversioni dei rapporti di potere. In un cammino incerto ma gioioso, due individui si librano insieme contro le avversità, invincibili o tragicamente vulnerabili.

Nel secondo duo (coreografia di Fandard), attraverso l’immagine evocativa del Vagabondo, viene indagato il concetto di cammino, ripartenza, impulso, desiderio, tentativo di raggiungere l'orizzonte… Attingendo al chiaroscuro tanto amato dai pittori romantici, si delinea attraverso i corpi una sorta di "stato d'animo paesaggistico".

L'uomo, i suoi desideri, i suoi limiti ma anche il suo potere di sublimare ciò che non capisce, ciò che non può realizzare, in una eterna tensione tra laggiù/futuro e qui/ora (Teatro Studio, 26 settembre).

Nel 1881 al Teatro alla Scala di Milano debutta il Gran Ballo “Excelsior”, uno dei grandi successi dell’Ottocento. Sono gli anni delle Esposizioni Universali in cui vengono celebrate le conquiste del progresso, della rivoluzione industriale, dell’imperialismo coloniale, dell’affermazione della identità nazionale.

Qual è l’eredità culturale di quell’idea di Occidente di fine XIX secolo? Quali iconografie del Gran Ballo “Excelsior” riemergono oggi in forme apparentemente diverse? 'Excelsior' di Salvo Lombardo/Chiasma non vuole essere un riallestimento dello storico balletto, quanto una sua ri-mediazione che indaga gli immaginari stereotipici che il presente ripropone attraverso i suoi linguaggi, le sue raffigurazioni e i suoi media (Teatro Cantiere Florida, 12, 13 settembre).