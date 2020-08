Festival: a Firenze riparte XXVII edizione Fabbrica Europa

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – Fabbrica Europa è al lavoro per la costruzione di un nuovo territorio del contemporaneo da ripensare attraverso un respiro collettivo, comunitario, politico, vivo. La storica manifestazione riaprirà i battenti il 3 settembre e si svolgerà fino all'8 ottobre a Firenze in diversi spazi della città.

"Aperto alla visione e all'attraversamento – si legge in un nota della storica manifestazione- Per indagare le misure dello spazio e mettere in gioco lo scandire del tempo grazie ai linguaggi delle arti performative, tra i segni e le identità di grandi maestri e nuove generazioni di artisti, fruitori, cittadini, persone. Coesi nella ridefinizione dei luoghi, per ritrovare una ritualità antica e contemporanea, verso uno stupore creativo, sociale e militante, che risponda all'esigenza di un riconoscersi".

È in questa prospettiva al tempo stesso “taumaturgica” e fisica che Fabbrica Europa è attiva per condividere con artisti e spettatori tale attraversamento, a partire dal processo da cui l'immateriale prende forma, passando dallo stato di idea a quello fisico, mostrandone il processo. Passo per passo. Per ritrovare il senso. Il valore dell'esperienza.

Lo spazio aperto e lo spazio chiuso dialogano tra le architetture e l'ecosistema con connessioni di continuità. Il parco, la piazza, luoghi inusuali e luoghi teatrali si integrano attraverso l'ausilio dei linguaggi multimediali, a creare ulteriori strati di significato e accompagnando le creazioni dal vivo verso nuove possibilità future, oltre il “campo del festival”.

Per svilupparne e inventarne risonanze inaspettate.