Romiti: Dal Moro (Pd), 'uomo forte, argomentava con determinazione sue idee'

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – "Mi impressionò per la determinazione con la quale argomentava alcune sue idee. Ebbi l'impressione di trovarmi di fronte ad un uomo forte, con una vita attraversata da importanti successi e forti delusioni che lo avevano profondamente segnato".

Così sul suo profilo Instagram il deputato del Pd, Gianni Dal Moro, ricorda Cesare Romiti, conosciuto qualche anno fa a margine di un evento.

Un incontro breve in cui si parlò della situazione del Paese e del mondo dell’imprenditoria italiana. "Salutandomi mi disse: ci vuole prudenza e saggezza nelle scelte, ma quando fatte bisogna difenderle fino in fondo e non mollare mai", conclude Dal Moro.