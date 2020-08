Scuola: Satta (Upc), 'allarme presidi getta ombre su riapertura'

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – "Il nuovo allarme dei presidi getta un’ombra sull’inizio della scuola. Bisogna capire se ci sono davvero tutte le condizioni per ripartire in sicurezza. Non possiamo permetterci di perdere un altro anno. Le generazioni che entreranno nel mondo del lavoro hanno diritto a una preparazione adeguata”.

Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta. “Vedo che la ministra Azzolina si limita a tranquillizzare, ma abbiamo bisogno di certezze entro fine agosto, perché le aule -conclude- non possono diventare un nuovo strumento di contagio”.