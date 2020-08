Centrodestra: Giro a Rotondi, 'Lega è nuova Dc che può rappresentare Centro'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Raccolgo volentieri l’intelligente provocazione di Gianfranco Rotondi. Il centro politico ha sempre giocato in Italia un ruolo di governo ma dopo il taglio dei parlamentari (inevitabile) bisognerà attendere la nuova legge elettorale. Rotondi parla come se già esistesse un sistema proporzionale che io personalmente prediligo ma sul modello delle Regionali con liste plurinominali su collegio provinciale e un premio di maggioranza attribuito alle sole liste di partito che abbiano in precedenza espresso il loro collegamento ad una coalizione che risultasse vincente e, auspicabilmente, ad un candidato premier unitario.

A questo punto il centro in un centrodestra articolato e plurale potrebbe avere il suo spazio elettorale anche se io sono convinto che un grande partito popolare e di massa come la Lega di Salvini, sul solco già tracciato da Berlusconi con Fi e Pdl , può dare compiuta rappresentanza anche all’anima centrista. La Lega, lo ripeto, è la nuova Dc per radicamento territoriale e per la sua concreta colleganza con il ceto medio produttivo".

Lo afferma il senatore di Forza Italia Francesco Giro.