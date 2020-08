Corruzione: appalto caserma carabinieri Milano, chiusa indagine per 8 indagati (2)

(Adnkronos) – Le indagini "ricostruendo le gravi relazioni collusive fra alcuni pubblici funzionari del provveditorato alle opere pubbliche di Milano e la dirigenza della ditta appaltatrice che hanno condizionato, sin dall’origine, l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto" hanno disvelato, a dire dell'accusa, "la corruzione del provveditore dell’epoca (oggi dirigente generale presso il ministero Lavori pubblici) il quale, nel 2014 (a lavori avviati) percepiva dal direttore operativo dell’impresa appaltatrice una tangente di 50mila euro per avere favorito l’Ati So.Co.Stra.Mo.- Baglioni nell’assegnazione della gara d’appalto".

La somma, "resa mediante l’emissione di una fattura fittizia da parte di una ditta compiacente, venne consegnata dal progettista esecutivo dell’appalto che, a sua volta, aveva partecipato alla formazione della provvista illecita per remunerare il predetto dirigente pubblico che lo aveva segnalato alla So.Co.Stra.Mo. per il prestigioso incarico di progettazione". Secondo gli inquirenti il responsabile unico del procedimento, per astenersi dalla doverosa vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto pubblico, nel corso del 2014, "percepiva dalla dirigenza operativa dell’impresa appaltatrice utilità illecite consistenti nella parziale ristrutturazione (per un controvalore complessivo di 6 mila euro circa) di due appartamenti di sua proprietà".

L'indagine, per i magistrati, ha permesso anche di svelare "gli accordi illeciti fra pubblici funzionari e professionisti privati per condizionare, a favore di questi ultimi, alcuni procedimenti per il conferimento di incarichi esterni avviati dal Provveditorato alle opere pubbliche nel corso del 2019". Il provvedimento – in ottemperanza alle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – è stato notificato alle imprese coinvolte nell'inchiesta.