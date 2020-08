Dj morta: trovati resti umani di un bambino, 'è il corpicino di Gioele'/Adnkronos (3)

(Messina) – Ma su quanto è accaduto quella mattina del 3 agosto è ancora buio fitto: "Perdono quota piste riconducibili ad ambiti familiari, in questo momento. Però non possiamo dire altro, lasciateci lavorare e fare i ragionamenti del caso". L'autopsia sul corpicino ritrovato, ha detto Cavallo, sarà eseguita "a brevissimo".

Forse tra domani e dopodomani. Ha anche sottolineato di "escludere sul luogo la presenza di oggetti riconducibili alla madre di Gioele" che "potrebbero essere scarpe o altri indumenti di questo tipo". Ma Cavallo tiene a sottolineare: "Abbiamo sempre pensato che il bambino fosse in questo posto e i fatti, purtroppo, ci hanno dato regione. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato alle ricerche – dice ancora – ci stringiamo attorno a questa famiglia".

Le ipotesi privilegiate sulla morte di Gioele e della madre? "Ovviamente ci siamo fatti delle idee, si sono rafforzate alcune ipotesi e altre le abbiamo scartate". Ma di più non dice. Ma come è possibile che sia stato un volontario a trovare il corpo del piccolo, dopo che per due settimane oltre settante uomini, dai vigili del fuoco alla Protezione civile, dai forestali al soccorso alpino della Guardia di finanza, alla Polizia ai rangers, con turni massacranti da 12 ore, hanno setacciato ogni angolo delle campagne nei dintorni, oltre 400 ettari di terreno?.