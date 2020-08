Dj morta: trovati resti umani di un bambino, 'è il corpicino di Gioele'/Adnkronos (5)

(Messina) – Daniele Mondello, per tutta la mattina, come fa da due settimane, è venuto a cercare il bambino. A bordo di un pick up, seduto sul cassone, ha raggiunto pure un ponte ed è salito da sotto per cercare in alcune zone.

Poi, verso le 10 trovano un cappellino, ma lui, dopo avere visto la fotografia dell'oggetto, dopo avere consultato la sorella Mariella, ha detto "no, quel cappellino non è di mio figlio, il suo era di una marca diversa". Sono stati circa 300 i volontari che questa mattina, già dalle sette, si sono radunati nel 'campo base' del distributore di benzina Ip sulla Statale 113 a Marina di Caronia (Messina), dopo l'appello lanciato dal padre Daniele sui social.

"Sono qui dalle 6.30 perché questa scomparsa del bambino mi angoscia dal primo giorno. Voglio partecipare anche io alle ricerche, come chiesto ieri dal padre del bambino", dice Antonia, una casalinga di 39 anni di Acquedolci (Messina) che si è presentata all'alba al distributore di benzina Ip scelto come quartier generale per le ricerche bimbo. Arrivano alla spicciolata all'Ip per partecipare alle ricerche del piccolo. Ci sono anche Giovanni e Antonio, due agricoltori della zona.

"Non è possibile sparire così", dicono. "Anche noi vogliamo partecipare alle ricerche".