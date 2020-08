Dj morta: trovati resti umani di un bambino, 'è il corpicino di Gioele'/Adnkronos (6)

(Messina) – Il bar è ancora chiuso, aprirà più tardi. C'è chi chiede del caffè "per svegliarsi", chi vuole dell'acqua. Un giovane si presenta come se dovesse andare a un safari. Con la tuta mimetica e il cappellino color verde militare. "Ho letto ieri l'appello del papà di Gioele e sono venuto", dice.

"Tanto sono in ferie – aggiunge – e sono libero". Poi, alle 10.28 la svolta.

Il carabiniere in congedo che trova il corpicino, straziato, del piccolo Gioele si limita a dire: "E' stato un dono di Dio, l'ho trovato dove altri non lo hanno cercato…". Intanto, al 'campo base' del distributore di benzina c'è aria di smobilitazione. I mezzi dei soccorritori stanno lasciando il quartier generale dove per due settimane hanno stazionato, giorno e notte, senza mai abbandonare la postazione.

Lo scopo è stato raggiunto. Il corpicino è stato trovato. Dopo quello della madre.

Adesso tocca alla Procura di Patti capire cosa è accaduto quel 3 agosto, nella galleria Turdo sulla A20 Messina-Palermo. Quando Viviana Parisi e il piccolo Gioele hanno scavalcato quel guardrail facendo perdere le proprie tracce.