Draghi: Toti, 'd'accordo con lui, in Liguria già applicata sua ricetta'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Mario Draghi ieri ha spiegato la sua ricetta per uscire dalla crisi: meno sussidi pagati con il debito, più investimenti e più formazione professionale, così da poter ripagare quel debito senza gravare sulle future generazioni. Siamo talmente tanto d’accordo che in Regione Liguria lo avevamo già fatto: tutti i fondi europei che abbiamo riqualificato per il Covid sono andati alle imprese per digitalizzarsi, per rendere più sicuro il lavoro contro il virus, per ricerca e sviluppo, per assumere.

Così come tutti gli aiuti che abbiamo dato ai lavoratori sono andati in formazione professionale, per aumentare e specializzare le capacità di ogni dipendente. Solo così, insieme a una ripartenza prudente ma convinta e senza ripensamenti, il nostro Paese può battere davvero Covid e crisi”. Lo così scrive il presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.