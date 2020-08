Fase 3: Brunetta, 'da governo continui rinvii, così autunno tragico' (2)

(Adnkronos) – "La politica del governo -dice ancora Brunetta- non può essere fatta di fuochi di paglia. Abbiamo già buttato 100 miliardi. Il governo di fronte ai quasi 300 miliardi che l'Europa è pronta a dare all'Italia sotto varie forme, continua a rinviare le decisioni con un ultimo decreto da 25 miliardi, fatto solo di sussidi.

Conte continua ad essere un uomo solo al comando. Per far ripartire il Paese ci vuole consenso, bisogna ascoltare le imprese, i sindacati, soprattutto il Parlamento. Conte non ascolta nessuno, solo la sua maggioranza indecisa a tutto, solo i suoi ministeri che stanno facendo l'assalto alla diligenza, cercando di accaparrarsi pezzi di risorse europee senza alcun disegno e strategia".

"Draghi dice innanzitutto capitale umano, che significa scuola, formazione, ricerca, università, tecnologia.

Questa è la priorità, questa si chiama politica. Perché i debiti li pagheranno i nostri figli”.