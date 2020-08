Fase 3: Brunetta, 'da governo continui rinvii, così autunno tragico'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Forza Italia aveva proposto la nascita di una commissione bicamerale che potesse esprimere indirizzi e priorità al governo. Non vedo all'orizzonte nessuna bicamerale e nessun coinvolgimento serio del Parlamento. Non abbiamo prospettive future e nessun disegno e soprattutto non c'è un luogo dove confrontarsi.

Il governo sta ancora giocando sul Mes, quando già avremmo dovuto avviare enormi investimenti preventivi per fronteggiare la pandemia. Vedo solo ritardi e rinvii per ragioni politiche a causa di una maggioranza indecisa a tutto. Non vedo né qualità, é lungimiranza da parte del governo. Continuare a giocare al rinvio vuol dire sprofondare in un autunno tragico”. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo a Radio 24.