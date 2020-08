Monza: deraglia treno regionale, non gravi condizioni tre feriti

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – Parlano di "contusi" e di "condizioni non gravi" i soccorritori impegnati in Brianza nel deragliamento di un treno regionale. Le persone che sono rimaste ferite sono tre: il capotreno, il macchinista e un passeggero. "Il macchinista e apparentemente non grave", rende noto dall'Areu.

Anche gli altri due coinvolti nell'impatto vengono definiti "contusi". L'incidente è avvenuto alle 11.59 nella stazione Fs Carnate-Usmate, per cause ancora da stabilire, e alcune carrozze, "probabilmente quattro", si sono rovesciate sulla strada. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.