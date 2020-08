Regionali: Conte, 'non è un voto sul governo'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Sono elezioni regionali, non politiche. Ne abbiamo già affrontate in passato. Non si tratta di dare un voto al governo. Ma ritengo legittimo auspicare che le forze di maggioranza trovino il modo di collaborare anche a livello regionale".

Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.