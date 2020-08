Regionali: Crimi, 'alleanze con Pd valore aggiunto ma no a forzature'**

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "La costruzione di alleanza basate sui programmi, sugli obiettivi comuni, ancor prima delle persone, è un valore aggiunto, in quanto il risultato di un percorso comune, in cui i contenuti vengono prima del contenitore. Ma va fatto solo dove ci sono le condizioni".

Lo afferma ad 'Affariitaliani.it' Vito Crimi, capo politico M5S, dopo il rinnovato appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a trovare un'intesa con il Pd in Puglia e nelle Marche.

"Sta già avvenendo, proprio in questi giorni, in alcuni comuni chiamati al voto per le prossime elezioni amministrative, laddove i gruppi territoriali -prosegue il leader M5S- hanno manifestato la volontà di avviare progetti condivisi. Tutte le proposte sono comunque sottoposte ad un vaglio.

Allo stesso modo va rispettata la decisione legittima di quei territori che compiono scelte diverse, perchè non vedono le condizioni per intraprendere un percorso comune, e nessuna forzatura deve essere fatta".