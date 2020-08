Regionali: Ronzulli, 'M5S-Pd intesa di laboratorio per non far vincere centrodestra'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Come accaduto un anno fa, quando con l’aiuto di Renzi si è formato questo governo per impedire agli italiani di votare visto che il centrodestra è maggioranza nel Paese, anche per le Regionali assistiamo a inciuci di palazzo, addirittura a due giorni dalla presentazione delle liste.

Pd e Movimento 5 Stelle, consapevoli del rischio di perdere le elezioni regionali ripropongono quello stesso esperimento di laboratorio mettendo insieme le pere e le mele per provare a evitare che il centrodestra vinca le elezioni regionali”. Lo ha affermato Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, ospite di "Agorà estate" su Raitre.