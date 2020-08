Scuola: Maiorino (M5S), 'Azzolina in prima linea, nessun rinvio, Faraone sia cauto'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "La riapertura delle scuole è stabilita per il 14 settembre. Lo ha detto a più riprese la ministra Lucia Azzolina e lo ha ribadito il governo più volte. Non vi è nessuna ipotesi di rinvio. Quello del rientro a scuola in sicurezza rappresenta l'impegno principale del governo, con Lucia Azzolina in primissima linea, oltre che naturalmente di tutti i soggetti coinvolti: Protezione civile, sindaci e presidenti di Provincia, Uffici scolastici regionali, i singoli istituti".

Lo afferma Alessandra Maiorino, vicecapogruppo del Movimento 5 stelle al Senato.

"Come ha ricordato il presidente Conte stamattina in un'intervista al 'Fatto quotidiano', si tratta -aggiunge- di una sfida enorme perché coinvolge oltre 10 milioni di persone. Su questo fronte stiamo facendo moltissimo, a partire dai quasi 3 miliardi stanziati solo per il rientro a settembre per continuare con il grande piano di assunzioni di docenti e personale Ata. Al collega di Italia viva Davide Faraone, che si lancia in ipotesi fantasiose di rinvio di aperture paventando addirittura occupazioni, suggeriamo maggiore cautela su un argomento così importante per il Paese, e se possibile anche maggiore collaborazione".