Borsa: domani termine per offerte, verso manifestazione interesse Cdp-Euronext per Mts

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – Domani scade il termine per le manifestazioni di interesse su Borsa Italiana che attualmente far parte del gruppo London Stock Exchange (Lse). Dopo i rilievi mossi dall'Antitrust europeo nell'ambito dell'operazione di acquisizione del gruppo canadese Refinitiv, Lse ha avviato la procedura di cessione di Borsa Italiana.

E' in arrivo, secondo quando si apprende, una manifestazione di interesse non vincolante di Cdp congiuntamente con Euronext per il solo Mts, il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato. Poi, in una seconda fase, entro la prima metà di settembre, potrebbe arrivare un ulteriore manifestazione di interesse di Cdp congiuntamente con Euronext per l'intera Borsa Italiana. In lizza per Borsa italiana, oltre Euronext-Cdp, ci sarebbe anche Deutsche Boerse.