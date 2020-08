Gentiloni: "Idea di Europa finalmente tornata centrale"

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – Da parte dell’Unione europea “c’è stata finalmente la capacità di dare una risposta diversa rispetto a 10 anni fa. Intendiamoci: non è stato facile e non sono mancati i contrasti e le divisioni, e le abbiamo viste fino all’ultimo”.

Lo dice Paolo Gentiloni, commissario Europeo per gli Affari Economici, nel corso del suo intervento al meeting di Rimini.

“Tuttavia- aggiunge- si può dire che grazie a questa reazione l’idea di Europa è ritornata centrale e strategica. Il punto oggi è se riusciremo a mantenere le promesse che sono dentro a questa rivincita europea e per mantenerle molto dipenderà dal lavoro della Commissione europea”

Per Gentiloni la sfida per l’Unione è di “individuare nuove risorse proprie, cioè risorse senza far ricorso al contributo dei singoli Paesi per ripagare questo debito” e mantenere questa promessa “dipenderà dalla qualità della risposta economica e dalla capacità di utilizzo” del recovery fund.