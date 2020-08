Tlc: Gubitosi, 'pronti a collaborare con governo per soluzione condivisa su governance'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – "In aggiunta alla sorveglianza esercitata dall’Agcom, siamo pronti a collaborare con il governo per trovare una soluzione condivisa sulla governance nell’interesse del Paese, consapevoli che si tratta di una azienda che rappresenta un asset strategico. Non escludiamo di andare oltre il modello pubblico inglese che ad oggi, con Open Reach, è quello considerato più autonomo e indipendente, permettendo di condividere scelte, indirizzi e obiettivi come nessun altro 'incumbent' fa.

Non posso entrare nei dettagli, nei giorni scorsi abbiamo presentato la nostra posizione a Cdp e siamo in attesa di una risposta". Ad affermarlo, in un'intervista a 'La Repubblica', è l'ad di Tim, Luigi Gubitosi in vista del progetto sulla rete unica.

"Fastweb – sottolinea Gubitosi – è il nostro principale concorrente sul fisso e compete strenuamente con noi sul lato commerciale, ma ha aderito a FiberCop, riconoscendone la validità, i vantaggi economici e l’utilità per il Paese.

Anche tutti gli altri operatori sono benvenuti, sia per entrare nel capitale sia attraverso il modello del coinvestimento sulla rete da sviluppare, così come previsto anche dal Codice delle comunicazioni europeo. A tutti verrebbe garantita, grazie alla governance, terzietà, parità di accesso, verifiche e controlli nel pieno rispetto di ciò che stabilirà l’Agcom".

Per quanto riguarda l'ipotesi in cui Tim potesse essere in maggioranza nel capitale ma in minoranza in cda, Gubitosi sottolinea: "No, non avrebbe senso, così come non ha senso pensare ad azioni di diverse categorie, con o senza diritto di voto.

Si può invece pensare a correttivi di governance, come maggioranze qualificate per alcune decisioni".