Coronavirus: Fontana, 'numeri non lasciano del tutto tranquilli, essere pronti'

Milano, 21 ago. (Adnkronos) – "Dobbiamo essere pronti a ogni tipo di eventuale rigurgito di questa maledetta epidemia, si vedono dei numeri che non lasciano del tutto tranquilli, anche se io credo che sia una situazione che deriva dall'importazione di virus che provengono da lontano, ma noi dobbiamo tenerla sotto controllo".

Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, interviene al Meeting di Rimini sull'emergenza coronavirus.

"Il lavoro di monitoraggio territoriale a quale si sta dedicando grandissima attenzione è fondamentale per individuare e circoscrivere i focolai", aggiunge Fontana che ricorda come il "popolo lombardo ha saputo dimostrare un senso civico eccezionale. Noi partivamo da condizioni di gran lungo peggiori rispetto al resto del Paese, quello che si è verificato in Lombardia può essere paragonato solo ad alcune aree urbane del mondo, noi possiamo essere paragonati forse solo a New York, Madrid, con una violenza del virus difficilmente confrontabile", spiega.

"Siamo partiti da una situazione drammatica e siamo riusciti a dare delle risposte assolutamente importanti e utili per poter rientrare nella normalità a cui guardiamo con grandissima attenzione", conclude Fontana.