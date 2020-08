Coronavirus: Fontana, 'rivedere numero chiuso medicina e meno burocrazia'

Milano, 21 ago. (Adnkronos) – Per Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, la programmazione è fondamentale per affrontare il futuro in campo sanitario. Tra le mosse necessarie "dobbiamo investire nelle assunzioni, con la pandemia abbiamo potuto iniziare ad assumere anche se avremmo bisogno di ulteriori assunzioni, dobbiamo cercare di organizzare una rete territoriale, dovremmo cercare di continuare a investire nel miglioramente tecnologico dei nostri ospedali".

Non solo. Nel suo intervento in videoconferenza al Meeting di Rimini, il governatore lombardo sottolinea l'importanza di realizzare nuove strutture e della formazione. "Investire e dare più spazio anche al fatto che ci sia un maggior numero di medici che possano laurearsi e specializzarsi nel nostro Paese, il numero chiuso dovrà forse essere un po' rivisto o dovrà essere modificata questa impostazione, oggi noi abbiamo anche carenza di personale sanitario", sottolinea.

"Un argomento di carattere generale, ma che va anche ricordato in questa sede, è che forse bisogna avere il coraggio di cercare di rendere più rapide le procedure di questo Paese, bisognerà avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo della burocratizzazione. Se la Regione Lombardia da quando decide di realizzare un ospedale al momento in cui posa la prima pietra, senza che non ci siano interruzioni di carattere giudiziario, ha bisogno di 4 anni io dico che c’è qualcosa che non funziona.

Se questa cosa non poteva andare bene nell'epoca pre Covid, ancora meno può andar bene nel post Covid", conclude Fontana.