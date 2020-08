Coronavirus: Gallera, 'tamponi a Linate per tutti quelli in arrivo da Paesi a rischio'

Milano, 21 ago. (Adnkronos) – Dopo l’avvio a Malpensa, da oggi i tamponi sono disponibili anche presso l’aeroporto di Milano Linate. "Il sistema di controllo e di screening che abbiamo messo a punto per i cittadini in arrivo o che rientrano da Spagna, Grecia, Croazia e Malta permette di raggiungere la totalità dei viaggiatori, la maggior parte dei quali attraverso le segnalazioni alla rete territoriale delle Ats.

Segnalazioni che vengono tempestivamente processate in gran parte della Regione". Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

"Anche nell’area di riferimento delle Ats Città Metropolitana di Milano, sottoposta ad una forte pressione con migliaia di richieste di prenotazione in pochi giorni, la situazione sta gradualmente migliorando e si stanno riducendo sensibilmente le attese. Un valido supporto in questa direzione arriva dai punti prelievi allestiti a Malpensa, da oggi a Linate e, da domani, alla Fiera di Bergamo per i passeggeri in arrivo a Orio al Serio", conclude Gallera.