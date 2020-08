Dj morta: medico legale 'deteriorato Dna su vestiti', legali 'non tentò suicidio'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – A prendere posizione, per la prima volta, sono anche due avvocati conosciuti dal grande pubblico per essersi occupati di casi come Sarah Scazzi o Meredith Kercher, gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. "Vogliamo denunciare l'amarezza per le pesanti indiscrezioni che stanno emergendo circa la vita privata e lo stato di salute di Viviana, che purtroppo non può più difendersi", dicono i due che hanno ottenuto l'incarico da Luigino Parisi, papà di Viviana.

"La donna stava sicuramente vivendo un periodo di reale affaticamento, ma non è emerso allo stato nessun elemento, neanche indiretto o latente, che possa far presupporre l'intenzione della stessa di uccidere suo figlio- spiegano- Questa ipotesi dell'omicidio-suicidio appare forzata ovvero il "commodus discessus", la facile via d'uscita, in considerazione del fatto che sembra assai improbabile che Viviana avrebbe percorso oltre 100 km per lanciarsi poi da un traliccio della corrente avendo tra l'altro a disposizione il terrazzo di casa e senza sottovalutare neanche il fatto che, la mattina prima di uscire, aveva messo in preparazione il sugo per il pranzo con marito e figlio".

Intanto, domani è previsto un nuovo sopralluogo nei posti in cui sono stati rinvenuti i resti di Viviana Parisi e il figlio Gioele, a qualche centinaio di metri di distanza, nei boschi di Caronia (Messina). Come spiega il legale della famiglia Mondello, l'avvocato Pietro Venuti "si tratterà di accertamenti tecnici per verificare alcune dinamiche". Il legale spera che "ci dicano qualcosa in più su quanto possa essere successo".