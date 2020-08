Dj morta: medico legale 'deteriorato Dna su vestiti', legali 'non tentò suicidio'/Adnkronos (4)

(Adnkronos) – A Venetico, città i cui vivevano Viviana e il marito Daniele, ricordano con tristezza questa "bellissima famiglia". "Per il battesimo del piccolo Gioele, quattro anni fa, vollero a tutti i costi una bomboniera a forma di nota musicale perché erano legatissimi al lavoro di deejay.

E infatti alla fine scelsero un orologio con la nota musicale", racconta Gianfranco Liucci, proprietario di un negozio di bomboniere a Venetico Marina. "Camminavano tanto a piedi, erano sempre insieme e affiatati- racconta il commerciante- Quella volta quando dovevano battezzare il bambino vennero qui e cercavano qualcosa che avesse a che fare con il loro lavoro. Ed andarono via contenti". "Erano una bellissima coppia- ricorda ancora-Poi quel bambino era proprio bellissimo.

Con quegli occhi chiari. Ma non ci conoscevamo molto bene".

"Quando sono scomparsi in autostrada, lo scorso 3 agosto – dice – non ci eravamo fatti un'idea particolare, e poi non sappiamo cosa accade in una famiglia… però so che ogni mattina mi svegliavo con questo pensiero del bambino. La speranza di trovarlo vivo c'era. Era il figlio di tutti". Mentre un altro negoziante, proprietario di un esercizio che vende tende, Tiziano Pitale ricorda che "Viviana aveva ritirato già prima del lockdown per il Covid il piccolo Gioele dall'asilo.

Sembra perché il bambino piangesse sempre. Lei era molto legata a questo figlio. Forse troppo. Io L'ho vista pochi giorni prima di scomparire. Ed era molto provata, era stanca, non sorrideva, era assente. L'ho anche detto a mia moglie. Era diversa dal solito". "La vedevo tutti i giorni, Viviana- racconta Tiziano – Era sempre attenta ad attraversare la strada, mai una parola fuori posto. Io non l'avevo mai vista strana ma provata sì.

Negli ultimi tempi aveva il viso cupo". Intanto, davanti alla chiesa di Venetico inizia a radunarsi la gente per la veglia di preghiera organizzata dal parroco in ricordo di Viviana e Gioele.