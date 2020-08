Scuola: Gallera, 'al via test sierologici gratis per personale e docenti in Lombardia'

Milano, 21 ago. (Adnkronos) – "Parte lunedì 24 agosto il programma di test sierologici su base volontaria per tutto il personale scolastico, docente e non docente, della Lombardia. Si tratta di 206.687 persone. In poche ore, 9.827 operatori hanno già prenotato il test, la metà dei quali attraverso l'app 'Salutile'.

Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, illustrando i contenuti della campagna per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus Sars-CoV-2 sul personale scolastico delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado nell'intero territorio nazionale, in attuazione delle disposizioni nazionali. "Lo screening gratuito è dunque rivolto a chi opera nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e e negli istituti di formazione professionale", si sottolinea nella nota della Regione Lombardia.

"Abbiamo attivato tutte le nostre aziende sanitarie e gli iRCCS pubblici per garantire il massimo della tempestività e dell'efficienza sia in fase di prenotazione che di effettuazione del test. La campagna rimane attiva fino domenica 5 settembre con un eventuale prolungamento della finestra temporale fino al 12 settembre in base alle adesioni si presenteranno", aggiunge l'assessore.