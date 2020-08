Alitalia: Governo al lavoro su newco, dalla prossima settimana al via confronti /Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Per Pellecchia, comunque, si tratta in questa fase "di partire con il piede giusto e con un piano industriale che sia credibile. Appena ci saranno le condizioni va avviato il confronto" con i sindacati. Con l'emergenza coronavirus, rileva il leader della Fit-Cisl, "paradossalmente partiamo allo stesso livello delle altre compagnie degli altri paesi.

Le prospettive per il settore restano "incerte" e "non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel" ma Alitalia "può ripartire sulla stessa linea di partenza delle altre compagnie e non deve inseguire con affano gli altri".

E c'è l'attesa per il piano industriale della nuova Alitalia. Per Pellecchia servirà "puntare anche sulle tratte del medio e lungo raggio" ma non solo. "La flotta di Alitalia – spiega- deve avere degli aeromobili con nuove caratteristiche: aerei più efficienti e che permettano di contenere i consumi.

Si può anche cercare di migliorare l'efficienza della manutenzione e realizzare economie di scala". La futura flotta della compagnia è, infatti, uno dei temi centrali. Alcune indiscrezioni nei giorni scorsi parlavano di un flotta di 70 aerei con circa 4 mila esuberi ma su questo punto i sindacati hanno già espresso la propria contrarietà.

Il tema dei livelli occupazionali, sottolinea Pellecchia, "è un tema imprescindibile. Nel passato a fare le spese sono stati esclusivamente i lavoratori.

E nonostante le difficoltà quotidiane e in questo momento molto difficile legato alla pandemia, ogni volta che sono stati chiamati, sono intervenuti con grande professionalità e spirito di squadra". Perché Alitalia torni a essere una compagnia di bandiera importante, aggiunge, "non si può avere una compagnia ridimensionata rispetto ai livelli attuali. Se vogliamo creare una compagnia che possa stare sul mercato e con obiettivi ambiziosi le dimensioni non sono irrilevanti".

Nei giorni scorsi anche il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito aveva auspicato un piano ambizioso: "auspichiamo che il piano di cui la ministra Paola De Micheli parla sia di sviluppo e tutela occupazionale con una flotta iniziale di almeno 100 aerei come annunciato dai ministri competenti a giugno". Attualmente Alitalia conta circa 11mila dipendenti di cui 7mila in cassa integrazione (una parte in rotazione e una parte a zero ore).