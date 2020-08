Alitalia: Governo al lavoro su newco, dalla prossima settimana al via confronti /Adnkronos

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – Il Governo al lavoro sul dossier Alitalia. Dalla settimana prossima i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia, dello Sviluppo economico e del Lavoro si confronteranno sul decreto per la costituzione della newCo. Una volta istituita la nuova società, che avrà una dotazione iniziale di 20 milioni di euro previsto dal dl agosto, l'iter prevede che entro 30 giorni il piano industriale dettagliato venga presentato alla Commissione Europea.

Intanto nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con Lufthansa in vista di un'eventuale alleanza commerciale e un possibile ingresso di Alitalia, che finora fa parte dell'alleanza SkyTeam, nel network di Star Alliance. La compagnia tedesca continua a guardare ad Alitalia con interesse soprattutto per poter consolidare la propria presenza nell'hub di Fiumicino. Il Ceo Carsten Spohr, già da diverso tempo, punta a proporre ad Alitalia una partnership forte e strutturata, il cui punto di partenza potrebbe essere proprio l’ingresso di Alitalia nel network di Star Alliance che è in grado di collegare circa 1.250 aeroporti situati in 200 Paesi in tutto il mondo.

Intanto da SkyTeam, l'alleanza che conta tra le altre le compagnie Air France – Klm e Delta, spiegano all'Adnkronos di "non essere a conoscenza di alcuna intenzione da parte di alcun membro, inclusa Alitalia, di lasciare l'alleanza". Il tema delle alleanze, comunque, sarà un dei temi chiavi da affrontare per la nuova società. "Alleanza commerciale o ingresso nel capitale di un partner industriale a noi interessa capire quali sono le finalità e gli obiettivi in base all'eventuale alleanza commerciale o all'ingresso con una partecipazione di un nuovo partner", spiega all'Adnkronos, Salvatore Pellecchia, il segretario generale della Fit-Cisl.

Detto questo, aggiunge, "le alleanze sono fondamentali nel trasporto aereo. Ben venga se si fanno con aziende che possono portare alla newCo un valore aggiunto ma deve essere un'alleanza in cui la compagnia possa svolgere un ruolo di primo piano".