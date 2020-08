Alitalia: Pellecchia (Fit), 'partire con il piede giusto, avviare presto confronto' (2)

(Adnkronos) – Per quanto riguarda il piano industriale, per Pellecchia serve puntare anche sulle tratte del medio e lungo raggio ma non solo. "La flotta di Alitalia deve avere degli aeromobili con nuove caratteristiche: aerei più efficienti e che permettano di contenere i consumi.

Si può anche cercare di migliorare l'efficienza della manutenzione e realizzare economie di scala". Per il leader della Fit-Cisl, poi, "c'è il tema delle alleanze". Un'alleanza in cui, spiega, "il nostro paese possa svolgere un ruolo di primo piano. Alitalia non può essere una cenerentola a cui vanno di volta in volta date le rotte che rimangono". Con il commissariamento, aggiunge, "Alitalia ha recuperato efficienza e qualità. Siamo ai primi posti per quanto riguarda gli indici di puntualità".

In questa fase, sottolinea ancora Pellecchia, "il tema dei livelli occupazionali è un tema imprescindibile. Nel passato a fare le spese sono stati esclusivamente i lavoratori. E nonostante le difficoltà quotidiane e in questo momento molto difficile legato alla pandemia, ogni volta che sono stati chiamati sono intervenuti con grande professionalità e spirito di squadra". Perché Alitalia torni a essere una compagnia di bandiera importante, aggiunge, "non si può avere una compagnia ridimensionata rispetto ai livelli attuali.

Se vogliamo creare una compagnia che possa stare sul mercato e con obiettivi ambiziosi le dimensioni non sono irrilevanti".