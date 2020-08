Alitalia: Pellecchia (Fit), 'partire con il piede giusto, avviare presto confronto'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Da mesi stiamo sollecitando il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad accelerare sulla costituzione della newco che richiede tempo chiaramente a causa di alcuni vincoli dovuti all'iter legislativo e ad altri vincoli che devono tenere conto del parere dell'Ue.

Dobbiamo partire con il piede giusto e con un piano industriale che sia credibile. Appena ci saranno le condizioni va avviato il confronto". Ad affermarlo all'Adnkronos è Salvatore Pellecchia, il segretario generale della Fit-Cisl dopo che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che dalla prossima settimana i quattro ministri coinvolti nel dossier Alitalia si confronteranno sul decreto per la costituzione della nuova società.

"Nel piano industriale – sottolinea Pellecchia – bisognerà partire dagli errori fatti in passato per evitare di commetterli di nuovo.

C'è una dotazione economica importante e va utilizzata bene e non va sprecata. E' l'ultima occasione, questa, per avere una compagnia di trasporto aereo efficace ed efficiente".

Con l'emergenza coronavirus, paradossalmente, spiega il leader della Fit-Cisl, "partiamo allo stesso livello delle altre compagnie degli altri paesi. Le prospettive per il settore sono incerte anche perché ogni giorni, con l'aumento dei casi positivi, si rischia un 'stop and go'. Non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel".

Con questa situazione, rileva, "Alitalia può ripartire sulla stessa linea di partenza delle altre compagnie e non deve inseguire con affano gli altri".